Донецк, 7 августа, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Ситуация на линии фронта в ДНР контролируется российской стороной, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «России 24».

Евгений Биятов/РИА Новости

«На сегодняшний день можно говорить, что по всей линии соприкосновения ситуация достаточно напряжённая, но полностью контролируемая», — заявил Пушилин.

Он назвал южнодонецкое направление самой горячей точкой на линии соприкосновения в ДНР.

В Минобороны 6 августа заявили, что на южнодонецком направлении российские военные отражают попытки ВСУ наступать и наносят огневое поражение украинской армии. За сутки 5 августа потери ВСУ на южнодонецком направлении достигли 150 военных.

Как заявил Пушилин, ВСУ перебрасывают резервы на это направление. Интенсивные бои идут у посёлка Урожайное и села Старомайорского.

В группировке «Юг» ВС России сообщили 7 августа о нанесении поражения дислокациям ВСУ в районе села Дылеевка и посёлка Новгородское в ДНР. Кроме того, в районе села Клещеевки российский военный вертолёт уничтожил боевую машину пехоты ВСУ.