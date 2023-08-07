Донецк, 7 августа, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Подразделения российской армии улучшают позиции на авдеевском направлении. Об этом 7 августа рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями», — сказал он.

Врио главы республики отметил, что российские войска продвигаются на этом направлении, несмотря на то, что это достаточно тяжело. Пушилин уточнил, что украинские войска несут серьёзные потери на этом участке фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские военные ведут наступление на Авдеевку с трёх сторон, как это было в ходе освобождения Артёмовска. По его словам, ВСУ в этом районе истощены, несмотря на серьёзный укрепрайон и эшелонированную оборону.

До этого один из командиров группировки «Юг» с позывным Спартанец заявил, что киевские боевики перестали использовать бронетехнику на авдеевском направлении из-за российских беспилотников-камикадзе. Он добавил, что теперь ВСУ пытаются наступать мелкими группами.