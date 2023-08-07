Уфа, 7 августа, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Первичное звено здравоохранения модернизируют в новых регионах России. Об этом 7 августа в Уфе, где проходит Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи, журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Данил Айкин/ТАСС

«Всё в этих субъектах будет развиваться в точности так же, как и во всех остальных регионах Российской Федерации», ― сказал он.

Глава ведомства уточнил, что программу модернизации медучреждений в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях запустят уже в текущем году.

«Председателем правительства подписаны все документы, и первые средства уже в этом году будут направлены именно для дооснащения техникой, для проведения капитальных ремонтов, закупок фельдшерско-акушерских пунктов», ― добавил глава Минздрава.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране продолжат модернизацию первичного звена здравоохранения, при этом результата необходимо достичь в ускоренном темпе. Глава государства отметил, что эти программы могут получить опережающее финансирование в рамках бюджетных лимитов на 2024 год.

Всего в 2023 году в России в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется создать более 1,2 тысячи объектов здравоохранения, более 900 из них относятся к первичному звену здравоохранения, это фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

Только в Рязанской области в ближайшие два года построят 24 ФАПа. Новые медучреждения появятся в 15 районах области. В 2023 году планируется построить 13 ФАПов, в 2024 году — 11 фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию. На модернизацию первичного звена здравоохранения регион получит 823 млн рублей.