Екатеринбург, 7 августа, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием, по предварительной информации, каршерингового автомобиля в городе Первоуральске в Свердловской области пострадали пять человек. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ГИБДД Свердловской области

Уточняется, что, по предварительным данным, вечером 6 августа на ул. Калинина в Первоуральске 18-летняя девушка-водитель, управляя каршеринговым автомобилем «Фольксваген-Поло», нарушила скоростной режим и не учла дорожные условия, из-за чего съехала с дороги и совершила ДТП.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля, а также девушка-водитель, которые госпитализированы с различными травмами в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в автомашине находились ещё три несовершеннолетних пассажира, которым оказали медпомощь без направления в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Таджикистане грузовой автомобиль из-за отказа тормозов врезался в дома и в другие машины. В результате этого погибли десять человек и ещё 14 пострадали.

До этого на 16-м км трассы Тамань — Веселовка в Краснодарском крае произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека и ещё трое пострадали.