Москва, 7 августа, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Российские военные при помощи реактивных систем залпового огня «Град» поразили миномётные позиции и опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили 7 августа РИА Новости в Минобороны России.

РИА Новости

«Работали по укрепрайону. Немножко с корректировкой отработали. Но успешно попали и поразили противника», — рассказал военнослужащий с позывным Росич.

Он также рассказал, что на дежурстве находятся несколько машин, одна заряжается, другая стреляет.

В оборонном ведомстве также уточнили, что цели для поражения обнаружили при помощи беспилотников. Получив координаты, артиллеристы произвели наведение установок на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 мм уничтожили противника на дистанции около 10 км. После этого расчёты совершили противоогневой маневр и убыли в район ожидания.

Как сообщало 7 августа ИА Регнум, на купянском направлении подразделения группировки «Запад» в районе населенного пункта Ольшаны захватили семь опорных пунктов, девять наблюдательных постов ВСУ. Украинские военные четыре раза пытались провести контратаки, но все они были отражены нанесением огневого поражения. Российским военнослужащим удалось уничтожить до взвода живой силы ВСУ и один БТР британского производства «Спартан».