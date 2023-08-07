Москва, 7 августа, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин и обладательницей титула «Миссис Россия — 2023» стала жительница Геленджика Краснодарского края Жанна Специальная.

Сергей Бобылев/ТАСС Жанна Специальная

Она родилась в Ростове-на-Дону. Ей вручили главный приз ― путёвку на Мальту. Недавно 32-летняя Специальная победила в конкурсе «Миссис Геленджик ― 2023».

«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, <…> захотелось выйти из декретного отпуска красиво», — призналась Специальная, слова которой цитирует ТАСС.

Титул «Миссис Россия Globe 2023» получила 38-летняя москвичка, мать двоих детей Анна Грунина. Она сможет представить Россию в 2024 году на конкурсе в Китае.

Всего в этом году в финал всероссийского конкурса красоты вышли 33 участницы. Самой молодой претенденткой на корону стала 28-летняя Кристина Гончарова из Пскова, а самой взрослой ― 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.

Как сообщало ИА Регнум, россиянка Елена Максимова завоевала главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022». В 2023 году данный конкурс проходил в Софии с 30 января по 5 февраля.

Победительнице 34 года, она живёт в Удмуртии. В финал конкурса вышли 120 женщин из Японии, Таиланда, Китая, Филиппин, Украины, Белоруссии, Германии, США, Испании, Индии и других стран. Впервые в нём первое место получила жительница России.

В июле в конкурсе красоты «Мисс Нидерланды — 2023» впервые в истории первое место присудили трансгендеру. Титул завоевал 22-летний трансгендер Рикки Валери Колле. В дальнейшем он будет представлять Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная». Родившийся биологическим мужчиной Колле работает в Голландии моделью и актрисой.