Сумы, Украина, 7 августа, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в трёх украинских регионах, сообщило 7 августа министерство цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

В 8:09 мск воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях, в 8:10 мск — в Сумской области. К настоящему моменту режим воздушной тревоги в этих регионах не действует.

В ночь на 7 августа украинские власти объявили воздушную тревогу в Харьковской области. Утром 6 августа этот режим действовал в Кировоградской и Днепропетровской областях.