Донецк, 7 августа, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Украинские военные ничего не знают о так называемом контрнаступлении. Никакой информации на этот счёт от командования Вооружённые силы Украины (ВСУ) не получают. Об этом 7 августа рассказал один из пленных украинских военных Ярослав Миронюк.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Командиры ничего не рассказывают», ― подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Пленный также добавил, что кто-то из сослуживцев говорит, что контрнаступление уже началось, а другие утверждают, что ещё нет.

«Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать», ― посетовал Миронюк.

О целях наступления, по его словам, военные также узнают из теленовостей или из TikTok. В итоге солдаты действуют в полной неопределённости и попадают в плен.

Миронюк рассказал, что ему и другим военным приказали выдвигаться в село Старомайорское, при этом объяснили, что на передовой они проведут три дня, а потом их сменят, но за военными никто не приехал.

Взятого с собой провианта хватило только на первый день, добавил пленный. Затем начались обстрелы со стороны российской артиллерии и атаки российской пехоты. Украинские военные решили сдаться в плен. По словам Миронюка, ни у кого из его сослуживцев не было желания сопротивляться. К тому же осталась обида на командование.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление ВСУ начали 4 июня. За два месяца Украина потеряла уже более 43 тыс. военных, заявили в Минобороны России. Также за июнь–июль украинская армия лишилась 4,9 тыс. единиц техники, среди которых более 1,8 тыс. танков и боевых бронированных машин, в том числе 25 танков Leopard, 76 американских артсистем М-777, 84 самоходных артиллерийских установки из Польши, США, Франции и Германии.

Экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ с начала конфликта потеряли уже 400 тыс. человек, но НАТО продолжает подталкивать Киев к самоубийственному наступлению.

Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик считает, что Вооружённые силы Украины могут быть разбиты по итогам контрнаступления. По его мнению, Украина не сможет его продолжить и удержать захваченную территорию. Бывший военный считает, что линии обороны России сделаны специально, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подразделения ВСУ, которые были подготовлены НАТО.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал приказ президента Украины Владимира Зеленского наступать на запорожском направлении убийством украинской армии, так как там пробить российскую оборону не получится.

Экс-экономист Международного валютного фонда и бывший стратег Bank of America Дэвид Ву отметил 7 августа, что впечатляющая работа российской армии приведёт к тому, что в ближайшие недели контрнаступление ВСУ исчерпает себя.