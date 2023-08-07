Находка, Приморский край, 7 августа, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Гражданского матроса, который пытался поджечь военкомат в городе Находке Приморского края, задержали, сообщили 7 августа в силовых структурах региона.

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«[Задержанный] во всём сознался. Позвонили мошенники, представились следователями, обманом заставили сделать то, что сделал», — процитировало представителя силовиков РИА Новости.

Попытку поджога мужчина совершил в ночь на 2 августа. Матрос бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата, разбив одной из них окно на первом этаже. Коктейль Молотова попал внутрь здания, но не загорелся. Вторая бутылка не попала в здание.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа попытка поджога здания военкомата произошла в Санкт-Петербурге. Полиция задержала пытавшуюся поджечь двери жительницу города.

1 августа власти Ставропольского края сообщили о попытке поджечь здание военкомата. Задержали женщину, пытавшуюся бросить в здание коктейль Молотова.