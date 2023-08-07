Ниамей, 7 августа, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство страны после ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом 7 августа сообщил арабский телеканал Al-Arabiya.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

«Военный совет мятежников («Национальный совет по защите отечества». — Прим. ред.) в Нигере объявляет о закрытии воздушного пространства страны», — указывается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о государственном перевороте и отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Позднее ЭКОВАС дал мятежникам неделю для возвращения свергнутого главы государства к власти, обещав использовать силу для восстановления конституционного порядка.

Позднее военное руководство ЭКОВАС заявило об отказе от использования силы в отношении Нигера. При этом сообщество пообещало усилить санкции против страны.

Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить конституционный порядок в стране. Он сделал это через газету The Washington Post.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выступает за скорейшее возвращение ситуации в Нигере в конституционное русло.