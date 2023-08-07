Фриско, США, 7 августа, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом».

Peter Joneleit/Zuma/TASS Лионель Месси

Команды играли на стадионе «Тойота Стадиум» во Фриско (Техас, США). Счёт в основное время матча ничейный ― 4:4. В серии пенальти клуб из Майами оказался сильнее ― 5:3.

Этот матч стал третьим подряд, в котором многократный обладатель «Золотого мяча» оформил дубль. Ранее по два мяча футболист забил в ворота «Орландо Сити» и «Атланты». Теперь на счету Месси семь голов за американскую команду в четырёх матчах.

Таким образом, «Интер Майами» вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка лиг, став первым участником на этой стадии. Будущий соперник определится позднее, поединки ¼ финала запланированы на 12 августа.

Кубок Лиг (Leagues Cup) ― клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. Это официальные соревнования под эгидой КОНКАКАФ.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля стало известно о том, что футбольный клуб США «Интер Майами» подписал контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Футболист назвал это фантастической возможностью и отметил, что главная идея состоит в том, чтобы сообща с командой достигать поставленных целей. Он заявил, что очень хочет помогать своей новой команде.

Сообщается, что срок договора рассчитан до конца сезона 2025 года. Месси в «Интер Майами» пообещали $60 млн в год.

22 июля в матче первого тура Кубка североамериканских лиг на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейл (США) Месси забил гол в конце встречи с командой «Крус Асуль». Месси со штрафного удара на 94-й минуте вывел команду в победители. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Интер Майами».

Футбольный клуб «Интер Майами 26 июля разгромил команду «Атланта Юнайтед» в домашнем матче второго тура Кубка североамериканских лиг. Игра состоялась на поле стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейл и закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Месси записал на свой счёт во встрече два гола (8-я и 22-я минута) и одну результативную передачу. Этот матч стал вторым для Месси в составе «Интер Майами».