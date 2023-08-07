Москва, 7 августа, 2023, 10:14 — ИА Регнум. 2 сентября в Москве состоится бесплатный забег для всех желающих. Забег пройдет в рамках Московского урбанистического форума, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Открылась регистрация на забег «Моспром» в рамках Московского урбанфорума

«Московские промышленники демонстрируют достойные результаты своей работы, предлагают высокотехнологичные решения и инновационные разработки», — пояснил Овчинский. Он добавил, что, помимо этого, столичные промышленники — это отличные спортсмены. Они доказывают это не первый год во время спартакиады для промышленников и забега «Моспром». «В этот раз мы решили организовать забег для всех желающих в парке Победы на Поклонной горе», — отметил Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Открылась регистрация на забег «Моспром» в рамках Московского урбанфорума

Спортсмены смогут испытать свои возможности на одной из трех дистанций: один, пять и десять километров. Планируется, что в состязаниях примут участие около трех тысяч человек из девяти возрастных групп: от 18 до 60+ лет.

Соревнования пройдут 2 сентября в 9:00. Для участия в забеге необходимо иметь при себе медицинскую справку. Победителей наградят медалями и кубками.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Открылась регистрация на забег «Моспром» в рамках Московского урбанфорума

Московский урбанистический форум пройдет уже в двенадцатый раз. В этом году мероприятие пройдет на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином дворе. Открытие форума состоялось 1 августа, а сами мероприятия будут продолжаться до 10 сентября. Среди мероприятий — лекции, мастер-классы, спортивные соревнования, фестивали и выставки.