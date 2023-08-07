Лондон, 7 августа, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Прибывший на территорию Великобритании по специальной программе беженец с Украины остался без жилья и теперь ему приходится ночевать на одной из лондонских улиц. Об этом 7 августа сообщила радиостанция LBC.

Keith Mayhew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уточняется, что 44-летний Сергей приехал в Британию по программе «Дома для Украины» и стал жить в доме одного из местных «спонсоров», однако из-за не сложившихся отношений соглашение пришлось разорвать. В результате этого с середины прошлой недели украинский беженец ночует около станции в западной части Лондона и жалуется на то, что о нём «никто не заботится».

Он рассказал, что обратился по этому вопросу к местным властям, однако это не дало результата, и не смог получить доступ к продовольственному банку, так как ему для этого предложили «подождать направления».

Беженец отметил, что боится за свою жизнь, так как по лондонской улице, по его словам, ходит большое количество странных людей.

При этом он уточнил, что подружился с другим бездомным, пообещавшим «присматривать», и добавил, что до этого чувствовал, что находится в относительной безопасности, однако теперь боится, что его могут подвергнуть физическому насилию.

«У меня с собой документы. Если их украдут, у меня ничего не останется и я никуда не смогу пойти», — посетовал беженец.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа британская газета The Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и бывшего министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда написала, что после завершения срока действия виз в 2025 году порядка 100 тысяч беженцев с Украины вынуждены будут покинуть британскую территорию. Он призвал правительство страны рассмотреть возможность предоставления украинским беженцам более постоянного статуса.

До этого стало известно, что украинские беженцы, включая высококвалифицированных, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться домой. Они готовы на любую работу из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации.