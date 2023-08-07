Краснокаменск, Забайкальский край, 7 августа, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Ветеран, получивший ранение в зоне специальной военной операции, после избиения в Забайкальском крае переведён в краевую больницу в Краснокаменске, сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Пациента транспортировали на автомобиле скорой медицинской помощи из Нерчинско-Заводской ЦРБ в краевую больницу №4.

Пациенту провели компьютерную томографию. Также состоялась консультация с главным внештатным нейрохирургом Минздрава. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 августа компания молодых людей в селе Нерчинский Завод в Забайкалье избила бывшего участника спецоперации с инвалидностью, а также повредила его автомобиль. По словам очевидца происшествия, два злоумышленника ногами пинали инвалида, в то время как остальные шесть участников, среди которых были две девушки, весело их подбадривали.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего подозреваемого в нападении на бывшего участника спецоперации с инвалидностью в Забайкальском крае. В отношении него расследуются уголовные дела по признакам умышленного повреждения имущества и умышленного причинения лёгкого вреда здоровью.