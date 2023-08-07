Киев, 7 августа, 2023, 07:23 — ИА Регнум. В Одесской области украинского военнослужащего жестко выставили из кафе в ответ на замечание из-за звучащей российской музыки. Об этом в соцсетях сообщил журналист Константин Андриюк.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Боец ВСУ услышал российскую музыку в кафе и попросил её выключить. Девушка-администратор нецензурно попросила мужчину покинуть заведение, обозвав его провокатором и идиотом.

На опубликованном видео видно, как сделавшего замечание выставил из кафе поспешивший на помощь администратору мужчина.

Как сообщало ИА Регнум, в кафе Cotton Club в Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав в Чехии две украинки попросили пароль от Wi-Fi, официант ответил им, что «интернет русский», а чуть позже включил российский гимн.

Украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей в школах изучать русский язык в рамках обязательных языковых проектов. Представитель школы указала, что в 2023 году педагоги сосредоточились на украинском языке, поэтому посчитали нужным и уместным уделить внимание и русскому языку.