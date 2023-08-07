Москва, 7 августа, 2023, 07:18 — ИА Регнум. С четвёртого на пятое место опустилась Россия по золотовалютным запасам среди экономик с крупнейшими международными активами, уступив позицию Индии. Данные национальных центробанков проанализировало РИА Новости.

Сергей Корсун ИА Регнум ЕС, золото-валютные резервы России, грабеж, санкции

Индия и Россия соревнуются по данному показателю с 2015 года. В мае 2023 года Индия заняла четвёртое место с активами в $590,7 млрд. На пятую строчку рейтинга вышла Россия. В мае золотовалютные резервы РФ сократились на $11,6 млрд — до $584,2 млрд,

Многолетнее лидерство сохраняет Китай, международные резервы которого на конец мая 2023 года составили $3,371 трлн. С активами в $1,254 трлн вторую позицию удержала Япония. Замыкала тройку лидеров Швейцария — $886 млрд,

США занимают 12 место в рейтинге.

Как сообщало ИА Регнум, международные золотовалютные резервы Украины в феврале 2023 года снизились на 3,5%. По состоянию на 1 марта золотовалютные резервы Украины составили $28,86 млрд. Владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире 17-й раз подряд стал Китай.

В конце 2022 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у РФ имеется достаточное количество золотовалютных резервов. Приобретаться они будут только в случае, если будет накопление средств в рамках бюджетного правила.