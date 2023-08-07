Новый, 530-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что в Харьковской области российские войска захватили семь опорных пунктов и девять наблюдательных постов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как пояснил 7 августа начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, схватка произошла в районе посёлка Ольшаны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

До взвода пехоты противник потерял в районе населённого пункта Новосёловское (ЛНР). Все атаки подразделений 25-й отдельной воздушной десантной бригады Украины отражены.

Близ населённого пункта Дылеевка (ДНР) российская авиация управляемыми боеприпасами поразила пункты временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Также под огонь попал район сосредоточения живой силы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском.

Тем временем в запорожском селе Работино после двухмесячного штурма ВСУ не осталось ни одного целого дома. На дорогах брошено большое количество уничтоженной украинской техники.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.