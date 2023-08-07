Хабаровск, 7 августа, 2023, 06:56 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 11 августа эвакуируют жителей посёлка Шахтинск в Верхнебуреинском районе. Подобные меры власти вынуждены предпринять из-за падения ступеней ракеты после запуска станции «Луна-25». Об этом в своём Telegram-канале написал глава района Алексей Маслов.

roscosmos.ru Космодром «Восточный»

В зону падения ступеней ракеты попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея.

Жителей Шахтинска вывезут 11 августа в 07:30 по местному времени.

Маслов отметил, что въезд в зону падения ракеты-носителя строго запрещен.

Как сообщало ИА Регнум, с космодрома «Восточный» в Амурской области запланирован первый за почти 50 лет запуск на Луну станции «Луна-25» 11 августа. Она должна сесть в окрестности Южного полюса спутника Земли. Полёт до места назначения продлится чуть менее пяти суток.

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