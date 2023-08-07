Куляб, Таджикистан, 7 августа, 2023, 06:49 — ИА Регнум. В Таджикистане грузовой автомобиль из-за отказа тормозов врезался в дома и другие машины, сообщили ТАСС в комитете по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В результате аварии погибли 10 человек. С различными травмами госпитализировали ещё 14 граждан.

Авария с участием грузовика произошла вечером 6 августа в городе Куляб Хатлонской области.

Как сообщало ИА Регнум, четыре автомобиля столкнулись на 16-м км трассы Тамань — Веселовка. В ДТП на территории Темрюкского района Краснодарского края погибли четыре человека, ещё трое пострадали. По предварительной информации, водитель автомобиля Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra.

В ночь на 4 августа на 157-м км трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский 70-летний водитель Toyota Auris выехал на «встречку», где столкнулся с Renault Logan под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП погибли четыре человека.