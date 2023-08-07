Москва, 7 августа, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Силами российской авиации поражены управляемыми боеприпасами пункты временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Дылеевка и район сосредоточения живой силы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

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Также экипаж вертолёта армейской авиации уничтожил боевую машину пехоты в районе Клещеевки.

По данным Астафьева, военнослужащие группировки барражирующими боеприпасами «Ланцет» ликвидировали две самоходные артиллерийские установки Krab калибра 155 мм польского производства в Свято-Покровском населённом пункте и Кирово. Также дроны-камикадзе вывели из строя 122-мм гаубицу «Гвоздика» и боевую машину пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Кузьминовка и Андреевка.

Беспилотниками с устройством сброса боеприпасов поражены группы пехоты, блиндажи и бронеавтомобили ВСУ в Часовом Яре, Клещеевке, Богдановке и Краснополье. Кроме того, FPV-дроны уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» в Авдеевке.

По словам Астафьева, экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепек» успешно отработал две огневые задачи по штурмовым группам ВСУ под Артёмовском.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении подразделения группировки «Запад» в районе населенного пункта Ольшаны захватили семь опорных пунктов, девять наблюдательных постов ВСУ. В ходе наступления удалось разгромить до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

ВСУ объявили о своей причастности к ракетным ударам по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий в Херсонской области и Крыму. Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что именно силы обороны Украины нанесли удары и поразили «два ключевых пути сообщения».