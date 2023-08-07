Вашингтон, 7 августа, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Владимиру Зеленскому не понравятся планы президента США Джо Байдена потратить деньги из бюджета на Украину на финансирование поставок оружия для Тайваня. Об этом в статье для InfoBRICS написал военный аналитик Драго Босник.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что данная инициатива американского лидера станет первым случаем, когда США предоставит Тайваню оружие в рамках программы по «иностранному военному финансированию».

Босник написал, что можно представить реакцию на эту новость «бесконечно коррумпированного киевского режима» и особенно президента Украины Зеленского.

Также автор констатировал, что лидеру Украины придётся научиться делиться «помощью» для «свободы и демократии».

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с просьбой перебросить часть денег, предназначавшихся для дополнительного финансирования Украины, на поставки вооружений Тайваню.

Вашингтон видит неудачи киевского режима на линии соприкосновения и понимает обречённость Украины, а потому переходит к минимальному финансированию Киева, переключаясь на Тайвань, тем более что соперничество с Китаем понимают все американцы. Такое мнение высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Соединённые Штаты готовят Тайваню участь Украины, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.