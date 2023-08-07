Москва, 7 августа, 2023, 05:55 — ИА Регнум. На купянском направлении подразделения группировки «Запад» в районе населенного пункта Ольшаны захватили семь опорных пунктов, девять наблюдательных постов ВСУ. В ходе наступления удалось разгромить до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск полковник Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

ВСУ четыре раза пытались провести контратаки, но все они были отражены нанесением огневого поражения. Российским бойцам удалось уничтожить до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан». Двое украинских военнослужащих были захвачены в плен.

Также трижды пытались атаковать в районе населённого пункта Новосёловское подразделения 25-й отдельной воздушной десантной бригады Украины. Все атаки были отражены. Противник потерял до взвода пехоты.

Помимо этого, ВСУ потеряли два артиллерийских орудия, буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Купянска и гаубицу Д-20 в районе Петропавловки. А в районе населённого пункта Дорошёвка расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» разгромил самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ объявили о своей причастности к ракетным ударам по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий в Херсонской области и Крыму.

В запорожском селе Работино после двухмесячного штурма ВСУ не осталось ни одного целого дома, на дорогах брошено большое количество уничтоженной украинской техники.

Вооруженные силы России ежедневно, системно наносят удары по объектам ВСУ и это сказывается на планах контрнаступления Украины. Особое внимание следует уделить уничтожению вражеских Су-24, которые являются единственными на Украине самолётами, способными применять ракеты Storm Shadow, считает военный эксперт Василий Дандыкин.