Москва, 7 августа, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Для путешественников покупка некоторых сувениров за рубежом и желание вывезти их может обернуться штрафом или уголовным преследованием. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал глава компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнёры» Александр Байбородин.

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Юрист уточнил, какие именно товары могут вызвать вопросы на таможне.

По его словам, в некоторых странах ограничен вывоз изделий из материалов растительного и животного происхождения. Так, за вывоз коралла из Египта штраф может составить $1000 и выше. Аналогичные требования по кораллам и ракушкам действуют в Турции, хотя о них широко не известно.

Из любой страны нельзя без декларации вывезти сувениры из слоновой кости или крокодиловой кожи. Это касается и антиквариата, сказал Байбородин.

Купленные за границей лекарства не стоит брать в Россию, пока турист не убедится в разрешении на ввоз данного товара, иначе можно нарваться на уголовную статью и случайно приобрести средство с наркотическим веществом в составе, уточнил юрист.

На таможне также имеет значение количество перевозимых за границу покупок. Запасы электроники, одежды и косметики могут рассмотреть как беспошлинную реализацию данных вещей в России. Такие товары лучше декларировать, рекомендовал правозащитник.

По правилам ввоза алкогольной и табачной продукции запрещено привезти из путешествия более пяти литров спиртного и свыше 200 сигарет, добавил Байбородин.

Юрист посоветовал узнавать заранее какие именно товары не допускаются для вывоза из страны, где будут отдыхать путешественники.

Как сообщало ИА Регнум, гражданку России, вылетавшую из Грозного в Стамбул, задержали в аэропорту из-за обнаруженных в багаже золотых слитков. Золото пассажирка пыталась провезти в чемодане под видом шоколада.

Кроме того, в кармане куртки у неё нашли два бриллианта в два карата, спрятанные в упаковке с бумажными платочками. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

Максимальное наказание за такое преступление — семь лет лишения свободы.