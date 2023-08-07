Варшава, 7 августа, 2023, 05:31 — ИА Регнум. В Польше посмеялись над заявлением советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а затем страны начнут конкурировать. Читатели издания wPolityce не удивились такой позиции украинских властей и сошлись во мнении, что это было вполне ожидаемо.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

Пользователь mlodykisel написал, что о такой позиции Украины жители Польши прекрасно знали.

«Однако надо быть полным «политическим придурком», чтобы говорить такие слова в столь драматической для вашей страны ситуации», — считает читатель.

Поляки сравнили Украину с волком и гадюкой, которые не знают благодарности и всегда готовы укусить. Также читатели констатировали, что не удивленны такому заявлению и ожидали, что рано или поздно Киев покажет своё «эгоистичное лицо».

Как сообщало ИА Регнум, назревающие разногласия обострились после того, как посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в украинский МИД из-за «неприемлемых» комментариев министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача. Ранее он обвинил Киев в неблагодарности за внушительную поддержку, оказанную Варшавой.

В последние месяцы отношения Киева и Варшавы пострадали также из-за отказа Польши разрешить экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров.