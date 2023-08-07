Вашингтон, 7 августа, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Обстановка в Нигере может привести к началу полномасштабной войны в Африке, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

U.S. Marine Corps Африка

«Приведёт ли это к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее военные власти Нигера заявили, что готовится иностранное вторжение в страну, поэтому принято решение о закрытии воздушного пространства. Какое именно государство планирует вторжение в Нигер мятежники не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. Военные выступили против лидера страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления. Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников.

Военные заявили, что приостанавливают экспорт урана во Францию, и обвинили Париж в намерении восстановить власть свергнутого президента Базума военным путём.

Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никаких нападок на страну и её интересы в Нигере, и Париж ответит немедленно и несговорчиво, сообщила 30 июля газета Le Monde со ссылкой на заявление Елисейского дворца.