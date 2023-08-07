Дамаск, 7 августа, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Четыре сирийских военных ранены, ещё столько же погибли в результате израильского обстрела окрестностей Дамаска 7 августа, сообщило министерство обороны Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, сбив часть из них. Атака привела к гибели четырёх военнослужащих и ранению ещё четырёх, а также вызвала материальный ущерб», — говорится в заявлении сирийского ведомства.

По данным сирийского минобороны ВВС Израиля утром 7 августа выпустили ракеты со стороны оккупированных сирийских Голан по нескольким объектам в окрестностях города Дамаска.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 августа в окрестностях Дамаска прогремели взрывы. Предполагается, что пригород Дамаска с воздуха атаковала ракетами израильская авиация. Нападение отражают системы ПВО.

Российские и сирийские военнослужащие в районе города Идлиб уничтожили штаб «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в России). В нём находились те, кто имел непосредственное отношение к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения, уточнил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.