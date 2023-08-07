Москва, 7 августа, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы России ежедневно, системно наносят удары по объектам ВСУ и это сказывается на планах контрнаступления Украины. Особое внимание следует уделить уничтожению вражеских Су-24, которые являются единственными на Украине самолётами, способными применять ракеты Storm Shadow. Об этом «Известиям» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ministry of Defense of Ukraine Су-24 ВСУ

Он уверен, что в ходе последних ударов ВС России были поражены защищенные ангары с самолётами ВСУ. У Киева из авиации осталась только техника советских времён.

Дандыкин предположил, что при ударе по складам авиационных боеприпасов в Запорожье могли быть уничтожены дроны самолётного типа.

«Удары сейчас наносятся каждый день, системно, и это сказывается на украинском контрнаступлении, на поддержке его с воздуха», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в ночь на 6 августа нанесли удар высокоточным оружием по авиабазам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой и Ровенской областях. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены.

Украинские военные модернизировали советские боевые самолёты для использования западного вооружения, в том числе ракет Storm Shadow, заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.