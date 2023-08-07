Запорожская область, 7 августа, 2023, 03:57 — ИА Регнум. В запорожском селе Работино после двухмесячного штурма ВСУ не осталось ни одного целого дома, на дорогах брошено большое количество уничтоженной украинской техники. Снятые с дрона видеокадры опубликовало РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На видео просматриваются окрестности села. В лесопосадках и полях видна уничтоженная украинская техника. Несмотря на сильно разрушенный населённый пункт, несколько мирных жителей не покидают свои дома.

По данным Минобороны на 4 августа, за сутки в районе Работино ВСУ потеряли более 130 бойцов, три БМП, одна из них американская Bradley.

Как сообщало ИА Регнум, для атаки на село Работино в Запорожской области ВСУ задействовали второй эшелон войск, а именно — 10-й армейский корпус. По оценке политолога Сергея Маркова, для украинских войск Работино — это попытка прорваться в запорожский город Токмак, расположенный всего в 20 км от села, и далее — на Мелитополь и на Бердянск, к берегу Азовского моря.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что командование ВСУ направило штурмовую группу под Работино без сопровождения техники, на убой. Украинские войска пытаются восстанавливать силы, осуществляют попытки формировать штурмовые группы, при этом не достигают успеха.