Киев, 7 августа, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что делегация Киева провела в Саудовской Аравии в Джидде, в ходе двухдневной встречи по урегулированию конфликта, переговоры с делегациями более 30 стран.

President.gov.ua Андрей Ермак

В своём Telegram-канале он написал, что украинская делегация провела «много двусторонних встреч». С представителями стран-участниц обсуждались вопросы обороны, гарантий безопасности, инвестиции, важность глобального мирного саммита. Также были затронуты вопросы зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, встреча в Джидде проходила 5–6 августа. На неё пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию. В рамках встречи обсуждались десять пунктов по украинскому вопросу.

Участники переговоров в Джидде представили альтернативный план по разрешению украинского конфликта. В отличие от «мирного плана Зеленского» в нём указывается на целостность Украины, прекращение огня по всей линии фронта, начало мирных переговоров под эгидой ООН.

По итогам двухдневной встречи Джидде участники пришли к выводу, что обмен мнениями и поиск пути по достижению мира на Украине будут продолжены.