Москва, 7 августа, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Российское Министерство финансов 7 августа возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. К операции вернутся впервые с января 2022 года.

Официальный сайт Правительства России Минфин России

В период с 7 августа по 6 сентября объём покупок составит 40,5 млрд рублей, то есть по 1,8 млрд рублей в день.

По правилам министерство на покупку золота и валюты направляет дополнительные доходы от нефте-газового экспорта. Потом деньги переводятся в Фонд национального благосостояния.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии общественной организации «Деловая Россия» разработать предложения об изменении мер валютного регулирования с учётом внешнеполитической ситуации. Также необходимо рассмотреть возможность внедрения для отдельных видов юридических лиц, закупающих товары, услуги и работы, возможности предоставления услуг по отсрочке платежа (факторинга).

Без вмешательства Банка России в поддержку рубля доллар может дорасти до 120 рублей. При этом сроки роста прогнозировать сложно, считает финансовый аналитик Сергей Дроздов.

По словам эксперта, есть аналогия с 2014 и 2016 годами: в 2014 году доллар достиг максимума в 80,1 рубля, а в 2016 году — почти 86 рублей. То, что Банк России продаёт сейчас валюту в рамках бюджетного правила, это продажа для наполнения бюджета, а не в поддержку рубля.