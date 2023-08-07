Дамаск, 7 августа, 2023, 03:09 — ИА Регнум. В окрестностях Дамаска прогремели взрывы. Работает система ПВО. Об этом сообщил в ночь на 7 августа телеканал «Аль-Ихбария».

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Предполагается, что пригород Дамаска с воздуха атакует ракетами израильская авиация. Нападение отражают системы ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, российские и сирийские военнослужащие в районе города Идлиб уничтожили штаб «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сказал, что в России обеспокоены полученной информацией об активной подготовке смертников к терактам против объектов и патрулей ВС РФ в Сирии.