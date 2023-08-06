Вашингтон, 7 августа, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Американский миллиардер, владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск считает, что может проиграть бой с главой корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марком Цукербергом из-за своего веса. Об этом он написал в Twitter.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Маск уверен, что одержит победу в том случае, если бой будет коротким. Если же поединок затянется, больше шансов на победу у Цукерберга, так как он более вынослив.

Миллиардер указал на то, что в смешанных единоборствах существуют весовые разделения и подчеркнул, что весит больше своего противника. Маск указал, что его вес составляет не менее 300 фунтов (136 кг).

Как сообщало ИА Регнум, Цукерберг 22 июня принял вызов Маска на поединок после того, как в Сети появились сообщения о запуске приложения, конкурирующего с X. Владельцы соцсетей договорились провести бой на арене в Лас-Вегасе по правилам смешанных единоборств (ММА).

Президентом UFC Дана Уайт считает, что поединок будет интересным, учитывая разницу в габаритах бизнесменов. Все собранные средства пойдут на благотворительность.

Маск анонсировал прямую трансляцию своего поединка с Цукербергом.