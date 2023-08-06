Лас-Вегас, США, 7 августа, 2023, 02:58 — ИА Регнум. О готовности провести бой с американским бизнесменом, владельцем социальной сети X (ранее Twitter) Илоном Маском заявил 6 августа руководитель корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг. В качестве возможной даты поединка он предложил Маску 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Цукерберг

«Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», — написал Цукерберг в социальной сети Threads.

По словам Цукерберга, он скептически относится к тому, что бой может состояться в указанную им дату.

Маск считает, что уступает Цукербергу в выносливости. Если бой не затянется, то он сможет победить. Маск заявил, что весит намного больше своего оппонента, поэтому в смешанных единоборствах предусмотрены весовые категории. Вес владельца Х составляет около 136 кг при росте в 185 см. Цукерберг ростом 173 см и весит 70 кг.

Ранее ИА Регнум передавало, что Марк Цукерберг 22 июня принял вызов Илона Маска на поединок после того, как в Сети появились сообщения о запуске приложения, конкурирующего с X. Владельцы соцсетей договорились провести бой на арене в Лас-Вегасе по правилам смешанных единоборств (ММА). Бой будет транслироваться в прямом эфире на сайте X, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов, заявил Маск.

Мать Илона Маска Мэй заявляла, что не позволила сыну сразиться с Цукербергом. По её словам, оппоненты смогут сразиться на словах, находясь в своих креслах. Победит тот, кто окажется смешнее.