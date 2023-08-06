Цукерберг обратился к Маску с предложением провести бой 26 августа
Цукерберг ждёт ответа от Маска на предложение провести бой 26 августа
Лас-Вегас, США, 7 августа, 2023, 02:58 — ИА Регнум. О готовности провести бой с американским бизнесменом, владельцем социальной сети X (ранее Twitter) Илоном Маском заявил 6 августа руководитель корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг. В качестве возможной даты поединка он предложил Маску 26 августа.
«Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», — написал Цукерберг в социальной сети Threads.
По словам Цукерберга, он скептически относится к тому, что бой может состояться в указанную им дату.
Маск считает, что уступает Цукербергу в выносливости. Если бой не затянется, то он сможет победить. Маск заявил, что весит намного больше своего оппонента, поэтому в смешанных единоборствах предусмотрены весовые категории. Вес владельца Х составляет около 136 кг при росте в 185 см. Цукерберг ростом 173 см и весит 70 кг.
Ранее ИА Регнум передавало, что Марк Цукерберг 22 июня принял вызов Илона Маска на поединок после того, как в Сети появились сообщения о запуске приложения, конкурирующего с X. Владельцы соцсетей договорились провести бой на арене в Лас-Вегасе по правилам смешанных единоборств (ММА). Бой будет транслироваться в прямом эфире на сайте X, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов, заявил Маск.
Мать Илона Маска Мэй заявляла, что не позволила сыну сразиться с Цукербергом. По её словам, оппоненты смогут сразиться на словах, находясь в своих креслах. Победит тот, кто окажется смешнее.