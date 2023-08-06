Киев, 7 августа, 2023, 02:33 — ИА Регнум. В ночь на 7 августа в четырёх областях Украины распространили предупреждение об опасности в воздухе. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Также сигналы об опасности включили в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, серия взрывов прозвучала в ночь на 6 августа в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины. Местные власти заявили о работе средств ПВО.

Утром 6 августа ВСУ обстреляли микрорайон «Азотный» Куйбышевского района Донецка, ранения получили мужчины 1956 и 1977 годов рождения, а также женщины 1953 и 1976 годов рождения.

Вечером 5 августа ВСУ начали обстреливать центр Донецка кассетными боеприпасами. В здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского после попадания взрывоопасного предмета начался пожар. Он был ликвидирован лишь утром 6 августа.