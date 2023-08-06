Вашингтон, 7 августа, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Впечатляющая работа российской армии приведёт к тому, что в ближайшие недели контрнаступление ВСУ исчерпает себя. Об этом в подкасте RT Going Underground заявил бывший экономист Международного валютного фонда (МВФ) и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

«Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», — отметил он.

Украинское наступление исчерпает себя в ближайшие несколько недель, поскольку российские военные учатся на прошлых ошибках, технологически развиваясь каждые несколько месяцев, добавил Ву.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины могут быть разбиты по итогам контрнаступления, заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик. По его мнению, Украина не сможет его продолжить и удержать захваченную территорию. Бывший военный считает, что линии обороны России сделаны специально, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подразделения ВСУ, которые были подготовлены НАТО.

Экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ с начала конфликта потеряли уже 400 тыс. человек, но НАТО продолжает подталкивать Киев к самоубийственному наступлению. По его словам, недавно он получил материалы воздушного наблюдения с Украины. На этих фотографиях видно 123 тыс. свежевырытых могил. Он обратил внимание на то, что контрнаступление ВСУ является масштабным провалом.