Киев, 7 августа, 2023, 01:35 — ИА Регнум. ВСУ объявили о своей причастности к ракетным ударам по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий в Херсонской области и Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что именно силы обороны Украины нанесли удары и поразили «два ключевых пути сообщения». Об атаке на Чонгарский и Генический автомобильные мосты ведомство написало в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ полотно Чонгарского моста получило повреждения. Ремонтные работы на объекте уже начались.

Врио херсонского губернатора Владимир Сальдо сообщил о ракетном ударе со стороны ВСУ по мосту через пролив Тонкий, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Один мирный житель получил ранения. Кроме того, был перебит газопровод, 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения.

Работа одного из трёх пропускных пунктов на границе Крыма и Херсонской области приостановлена после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский мост.

Вечером 5 августа ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Донецка. Почти полностью сгорел первый корпус университета экономики и торговли. Пожар удалось потушить только к утру 6 августа.

На Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками 17 июля 2023 года. Движение было временно приостановлено, а позже ограничено. В результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.