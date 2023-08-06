Вашингтон, 7 августа, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Бывший офицер американской разведки, экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что США пытаются совершить самоубийство, ставя перед собой задачу нанести России стратегическое поражение. Об этом он заявил на митинге «Человечество за мир», организованном в поддержку ядерного разоружения, прекращения поставок оружия Украине и расширения НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Цели Соединенных Штатов в этом конфликте просты — нанести стратегическое поражение России. Это означает, что наша политика самоубийственна. Дамы и господа, это настоящее сумасшествие, безумие», — сказал бывший инспектор ООН.

По словам Риттера, украинский конфликт фактически является войной России и коллективного Запада, куда входят США.

США являются единственной в мире страной, чья военная доктрина предполагает нанесение превентивного ядерного удара, напомнил он. Стремление Вашингтона нанести поражение Москве может привести к тому, что Россию для своей защиты вынудят применить ядерное оружие, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в центре Нью-Йорка около здания ООН собрались сотни людей — участников митинга «Человечество за мир». Протестующие выступили против продолжения поставок вооружения Украине.

В акции приняла участие также независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр. Она назвала нынешнюю политику Белого дома в отношении Киева преступно безумной.

Решение президента США Джо Байдена поставить на Украину кассетные боеприпасы является преступлением против человечности, сказала Сэйр. Лучшим решением для США было бы прекращение финансирования и поставок вооружения Украине, добавила она.