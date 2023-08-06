Ниамей, 7 августа, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Военные власти Нигера заявили, что готовится иностранное вторжение в страну, и приняли решение закрыть воздушное пространство. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

Darwinek Карта-флаг Нигера

Мятежники не сообщили, какое именно государство планирует вторжение в Нигер.

Военный совет объявил о закрытии воздушного пространства.

Предполагается, что это решение было принято в связи с истечением срока после заявления руководителей Экономического сообщества стран Западной Африки, в котором было поставлено условие, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.

Ранее тысячи демонстрантов в Нигере вышли на митинг в столице Ниамее и выразили свою поддержку военным властям.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума.

В Нигере захватившие власть мятежники хотят денонсировать военные соглашения с Францией. Они объявили о прекращении полномочий послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того.

Москва выступает за скорейшее возвращение ситуации в Нигере в конституционное русло, заявил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.