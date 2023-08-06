Москва, 7 августа, 2023, 00:41 — ИА Регнум. В Москве в понедельник, 7 августа, состоится прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко. Гражданская панихида состоится на сцене Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова, сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

Сергей Пятаков/РИА Новости Ирина Мирошниченко

Прощание на основной сцене театра начнётся в 11:00. В храме Софии Премудрости Божией в 13:00 состоится отпевание.

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни. Актрису госпитализировали 30 июля с тяжёлой формой гриппа и поместили в реанимацию московской инфекционной клинической больницы № 1. 31 июля у Мирошниченко остановилось сердце, но врачи смогли восстановить сердцебиение. 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы. Глава государства направил телеграмму соболезнования коллективу Московского художественного театра имени Чехова, в котором работала Мирошниченко.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного академического театра имени Горького.