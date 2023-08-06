Банги, 7 августа, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Свыше 95% избирателей Центральноафриканской республики (ЦАР) проголосовали за принятие новой конституции страны. Это даст президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере право баллотироваться на третий срок, передаёт предварительные итоги референдума агентство Reuters.

Kremlin.ru Владимир Путин с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой

«Предварительные результаты воскресного референдума в ЦАР показали, что более 95% избирателей поддержали новую конституцию, которая позволит президенту Фостену-Арканжу Туадере баллотироваться на третий срок в 2025 году», — говорится в статье.

Конституция в ЦАР была принята в марте 2016 года. Тогда же президентом страны впервые избрали Таудера.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2020 года действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера одержал победу в первом туре президентских выборов. Он набрал 53,9% голосов. Явка на выборах составила 76,3% от примерно 900 тыс. зарегистрированных избирателей.