Ясиноватая, ДНР, 7 августа, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Дважды в конце суток 6 августа обстрелу со стороны ВСУ подвергся населённый пункт Ясиноватая. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Знак на пути в Ясиноватую

Четыре снаряда калибра 155 мм были выпущены по Ясиноватой в 23:20 по местному времени.

Следующий обстрел был зафиксирован в 23:35 — по населённому пункту были выпущены ещё три снаряда.

Ранее ВСУ за 10 минут с 20:15 до 20:25 выпустили 21 снаряд по Зайцево и Донецку.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, ранения получили четыре человека.

ВСУ 6 августа обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ (Херсонская область) с Арабатской стрелкой, было выпущено 12 ракет, один мирный житель получил ранения, был перебит газопровод.

На артемовском направлении российский ударный вертолёт Ка-52 поразил управляемой ракет «Вихрь» танк и бронетранспортёр ВСУ.