Киев, 7 августа, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Ракеты дальнего радиуса действия SCALP поставили из Франции для ВСУ, сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

Один из таких снарядов глава киевского режима показал на видео в своём Telegram-канале в честь Дня воздушных сил украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский намекнул на получение ракет большой дальности SCALP от Франции. Он выложил соответствующее фото, где на одной из этих ракет был виден его автограф.

11 июля французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать наступление ВСУ и дать украинцам возможность наносить удары вглубь российской территории. Франция планирует передать ВСУ значительное количество крылатых ракет, которые собираются интегрировать с военными самолётами незападного производства.

Посол России во Франции Алексей Мешков осудил решение французских властей передать Украине дальнобойные ракеты. Французская сторона из-за поставок оружия украинской армии всё больше опосредованно вступает в конфликт против России, что не входит в интересы французов, подчеркнул дипломат. Мешков также добавил, что обещаниям Киева о том, что ракеты будут применяться только на линии боевого соприкосновения, верить нельзя.