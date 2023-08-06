Донецк, 6 августа, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, ранения получили четыре человека, сообщил 6 августа мэр города Алексей Кулемзин.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«В результате утреннего обстрела Куйбышевского района в микрорайоне «Азотный» получили ранения мужчины 1956 и 1977 годов рождения, а также женщины 1953 и 1976 годов рождения», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, микрорайон «Азотный» Куйбышевского района Донецка обстрелян ВСУ с применением артиллерии калибра 155 мм с кассетной боевой частью, заявил 6 августа врио губернатора ДНР Денис Пушилин. По его словам, ранения различной степени тяжести получили пять человек: три — в Куйбышевском районе Донецка, один — в Кировском районе, ещё один — в Старомихайловке. Также повреждения получили восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в столице региона и Горловке.

Вечером 5 августа ВСУ начали обстреливать центр Донецка кассетными боеприпасами. В здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского после попадания взрывоопасного предмета начался пожар. Он был ликвидирован лишь утром 6 августа.