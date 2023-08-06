Санкт-Петербург, 6 августа, 2023, 23:05 — ИА Регнум. В Удельном парке Санкт-Петербурга вооружённый страйкбольной гранатой мужчина напал на подростков-поклонников субкультуры фурри. Прохожие задержали нападавшего и передали правоохранителям, сообщила 6 августа городская полиция.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Инцидент произошёл около 15:50. По словам очевидцев, неизвестный мужчина бросил в толпу отдыхающих неустановленный предмет, затем произошёл хлопок.

После задержания полиция установила, что злоумышленником является 19-летний житель Санкт-Петербурга, который бросил в толпу страйкбольную гранату с перцовым газом.

Полиция выясняет мотивы и детали инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронеже пассажир маршрутного такси начал душить подростка из-за телефонного разговора. В конфликт вмешались пассажиры маршрутки, которые смогли оттащить мужчину от несовершеннолетнего. В результате нападения у подростка сломан нос, он обратился с заявлением в полицию.

Нижегородский СК возбудил уголовное дело после избиения 17-летного подростка за ношение георгиевской ленты. 11 мая к подростку с георгиевской лентой подошёл неизвестный мужчина и грубо потребовал снять её. Парень отказался, тогда злоумышленник применил силу.