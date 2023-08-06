Вашингтон, 6 августа, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Силы Североатлантического альянса ещё не принимали участие в конфликте подобному украинскому, в котором неудачное контрнаступление ВСУ показало уязвимость НАТО. Об этом написал аналитик Newsweek Дэвис Эллисон.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор отметил, что силы НАТО столкнулись с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

Ранее альянс не сталкивался в конфликтам с сильным противником. Эллисон привёл в пример операцию в Персидском заливе в 1990–1991 годах и войну в Ираке. Тогда США установили превосходство в небе и это стало ключевым моментом в победе. Автор подчеркнул, что такая стратегия неоднократно была опробована альянсом. Но в случае с украинским конфликтом НАТО столкнулся с сильным соперником.

Как сообщало ИА Регнум, в центре Нью-Йорка около здания ООН собрались сотни людей-участников митинга «Человечество за мир». Протестующие выступили против продолжения поставок вооружения Украине.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО недовольно ходом наступления украинской армии, поскольку ВСУ не добиваются значительных результатов и меньше стали использовать западную технику в своих атаках.

Британская разведка, анализируя причины провала ВСУ, посетовала на тёплое и влажное лето, которое обеспечило бурный рост деревьев, кустарников и сорняков в зоне боевых действий. Данная флора будто бы мешает ВСУ обезвреживать минные поля.