Нью-Йорк, США, 6 августа, 2023, 22:41 — ИА Регнум. В центре Нью-Йорка около здания ООН собрались сотни людей-участников митинга «Человечество за мир». Протестующие выступили против продолжения поставок вооружения Украине, сообщил 6 августа ТАСС.

Стрингер/РИА Новости

У собравшихся в руках были плакаты с призывами услышать голос глобального Юга: «НАТО разрушает, а БРИКС создает», «Прекратите вооружение и финансирование Украины», «Мирные переговоры». Также митингующие развернули транспарант с надписью: «Мир с Китаем и Россией. Нет третьей мировой войне!».

Кроме того, митинг посвятили годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США.

В акции приняла участие независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр. Она назвала нынешнюю политику Белого дома в отношении Киева преступно безумной. Решение президента США Джо Байдена поставить на Украину кассетные боеприпасы является преступлением против человечности, сказала Сэйр. Лучшим решением для США было бы прекращение финансирования и поставок вооружения Украине, добавила она.

Независимый кандидат в сенаторы считает возможными мирные переговоры, которые могли бы организовать африканские лидеры, власти Бразилии или Папа Римский.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что американское правительство ищет способы устраниться от своего провала, обвинив во всём Украину. По его мнению, это свидетельствует о сдвиге в сознании американцев, хотя в Белом доме с большим нежеланием признают, что Украина для США стала катастрофой. Вашингтон допустил ошибку, недооценив Россию и пожертвовал всей украинской нацией, добавил эксперт.