Москва, 6 августа, 2023, 22:22 — ИА Регнум. В Москве задержали водителя автомобиля Skoda, который насмерть сбил мальчика, а затем скрылся с места преступления, сообщила 6 августа столичная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авария произошла на Кронштадском бульваре.

В ведомстве уточнили, что ребёнок 2016 года рождения переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Автомобиль Skoda проехал на красный свет и сбил мальчика. Водитель вышел из транспортного средства, но не вызвал на место ДТП экстренные службы. Он вернулся в автомобиль и скрылся с места аварии.

Позднее водителя 1978 года рождения задержали. По данным прокуратуры, у мужчины имеются явные признаки алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа водитель автомобиля «Опель» сбил пешехода и протаранил остановку на юге Москвы. ДТП произошло на Судостроительной улице в районе дома 21/11. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

Вечером 4 августа в Москве около пересечения с Тверской улицей столкнулись несколько автотранспортных средств, в том числе и автомобиль марки KIA. После ДТП между водителями произошёл конфликт, в ходе которого один водитель, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против водителя иномарки.