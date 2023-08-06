Краснодар, 6 августа, 2023, 22:00 — ИА Регнум. ДТП с участием четырёх легковых автомобилей произошло на 16-м км трассы Тамань — Веселовка в Краснодарском крае, погибли четыре человека, сообщила 6 августа пресс-служба ГУ МВД России по региону в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В двух автомобилях погибли водители и пассажиры — четыре человека. В двух других транспортных средствах трое пострадавших», — уточнили в МВД.

По предварительной информации, водитель Geely Otaka выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Geely и водитель и пассажир Hyundai Elantra.

«Пострадали три человека, среди них девочка 16 лет», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа на севере Москвы водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся с места ДТП. По данным столичной прокуратуры, мальчик 2016 года рождения пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомобиля «Шкода» проехал на красный свет, сбил ребёнка, после чего вышел из машины, однако экстренные службы не вызвал, вернулся в автомобиль и скрылся с места аварии.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предполагаемый виновный задержан.