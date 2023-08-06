Санкт-Петербург, 6 августа, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Футболисты московского «Динамо» 6 августа в матче 3-го тура Российской футбольной премьер-лиги на выезде обыграли петербургский «Зенит» со счётом 3:2.

Алексей Даничев/РИА Новости Игрок ФК «Динамо» Константин Тюкавин

Оба гола в составе «Зенита» забил Иван Сергеев. У «Динамо» отличились Константин Тюкавин (дважды) и Вячеслав Грулёв. В составе «Зенита» в добавленное ко второму тайму время был удалён полузащитник Вильмар Барриос.

После этой игры «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата шестое место, «Динамо» — восьмое. В активе обеих команд по четыре очка.

В матче следующего тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Петербурге примет воронежский «Факел», а «Динамо» на своём стадионе сыграет с калининградской «Балтикой».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в других матчах 3-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» одержал победу над «Пари НН», «Крылья Советов» разгромили «Ростов», «Оренбург» дома уступил «Уралу», а «Рубин» — «Спартаку», ЦСКА с крупным счётом обыграл «Локомотив», а «Балтика» обыграла «Факел». В последнем матче тура «Сочи» примет грозненский «Ахмат».