Донецк, 6 августа, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 6 августа обстреливали Донецк кассетными и иными боеприпасами, были ранены пять человек, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Микрорайон «Азотный» Куйбышевского района Донецка обстреляли с применением артиллерии калибром 155 мм с кассетной боевой частью», — уточнил он.

По его словам, ранения различной степени тяжести получили пять человек: три — в Куйбышевском районе Донецка, один — в Кировском районе, ещё один — в Старомихайловке.

Также повреждения получили восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в столице региона и Горловке.

«Зафиксированы 40 обстрелов, выпущено 144 боеприпаса из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм», — добавил врио главы ДНР.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 августа ВСУ начали обстреливать центр Донецка кассетными боеприпасами. В здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского после попадания взрывоопасного предмета начался пожар. Он был ликвидирован лишь утром 6 августа.

Позднее в Министерстве образования и науки уточнили, что в донецком университете во время пожара сгорели документы приёмной комиссии и дипломы выпускников.